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Pucnjava kod Dečana: Ima mrtvih

Izvor: Kosovo online, Foto: Pink.rs ||

Jedna osoba smrtno je stradala danas u selu Streoc kod Dečana, a policija sumnja da je reč o nesrećnom slučaju i da se incident dogodio među članovima porodice.

Portparol policije za region Peći Driton Rugova naveo je da je policija u 13.42 časova primila informaciju da se u dvorištu u Streocu nalazi telo stradale osobe.

"Primili smo informaciju da se u dvorištu nalazi ubijena osoba. Sumnja se na ubistvo iz nehata među članovima porodice. Oduzeto je jedno vatreno oružje, a policijske jedinice se nalaze na mestu događaja", rekao je Rugova za Gazetu ekspres.

Na lice mesta izašao je i dežurni tužilac, što je potvrdio Škodran Nikči iz Osnovnog tužilaštva u Peći.

"Državni tužilac i sve relevantne policijske jedinice nalaze se na mestu događaja i preduzimaju neophodne istražne radnje. Za sada mogu da pružim samo ove informacije", izjavio je Nikči.

Autor: S.M.

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