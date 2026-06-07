Pucnjava kod Banovića, ima mrtvih: Policija pronašla automatsku pušku

Jedna osoba je ubijena, a jedna je ranjena kada je danas došlo do pucnjave u naselju Čifluk kod Banovića.

Prema izveštajima Klixa, ubijen je muškarac, dok je jedna žena ranjena i prevezena na lečenje u Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Policija je ubrzo nakon događaja pronašla i uhapsila osumnjičenog muškarca.

Kako je navela portparolka Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Adnana Sprečić, Policijskoj stanici Živinice danas oko 10:40 sati prijavljeno je da je u naselju Čifluk, na području opštine Banovići, došlo do upotrebe vatrenog oružja te da ima povređenih osoba.

"Na mesto događaja upućeni su policijski službenici Policijske stanice Banovići i Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Banovići, kao i ekipa Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banovići. Izlaskom na teren potvrđeni su navodi prijave te su zatečeni telo muške osobe bez znakova života i jedna povređena ženska osoba, koja je prevezena u UKC Tuzla", rekla je Sprečić.

Prema njenim rečima, na mesto događaja upućen je i Tim za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP-a TK.

"Zajedno s policijskim službenicima Policijske stanice Banovići pronašli su i stavili pod kontrolu osobu koja se dovodi u vezu s upotrebom vatrenog oružja. Radi se o H.T. (64), koji je lišen slobode i sproveden u službene prostorije Policijske stanice Banovići", navela je Sprečić.

Dodala je da je tokom intervencije pronađeno i vatreno oružje, odnosno automatska puška, za koju se pretpostavlja da je korištena prilikom izvršenja krivičnog dela.

O svemu je obavešten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, koji rukovodi uviđajem.

Autor: Marija Radić