Ubio ženu u stanu, pa ranio njenog brata: Otkriveni detalji pucnjave u Omladinskih radnih brigada

U sarajevskom naselju Dobrinja došlo je do pucnjave u kojoj je ubijena jedna osoba potvrđeno je za Klix.ba.

Prema nezvaničnim informacijama, ubijena je žena, a njen brat je povređen.

Na jestu nesreće su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS), kao i ekipa Hitne pomoći.

Sve se dogodilo u ulici Omladinskih radnih brigada.

Prema nezvaničnim informacijama, do upotrebe vatrenog oružja je došlo nakon što je muškarac u stanu pucao na ženu.

Potom je došao njen brat na koga je napadač takođe pucao. Stepen njegovih povreda za sada nije poznat.

Takođe, nezvanično saznaje Klix da je muškarac koji je pucao pobegao s mesta zločina te je pokrenuta potraga za njim.

Autor: Marija Radić