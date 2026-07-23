SAOBRAĆAJNA NEZGODA U ULICI NEZNANOG JUNAKA: Sudar automobila i motocikla, stvorile se gužve

U Ulici Neznanog junaka nedaleko od bolnice "Dr Dragiša Mišović" došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali automobil i motocikl.

Na licu mesta zabeleženi su prizori saobraćajnog incidenta, gde se pored oborenog dvotočkaša nalaze učesnici u nezgodi i okupljeni građani koji posmatraju situaciju, ubrzo je došla i Hitna pomoć.

Zbog ove nezgode u ovom delu grada saobraćaj se odvija usporeno, a učesnici i nadležni su na terenu. Vozačima se savetuje oprez i izbor alternativnih pravaca dok se uviđaj ne završi i put u potpunosti ne oslobodi.

Autor: D.S.