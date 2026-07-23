DRAMA U MADRIDU: Uhapšeni srpski državljani zbog otmice kripto-investitora i iznude od 100.000 dolara!

U Madridu su uhapšena trojica srpskih državljana zbog sumnje da su izvršili otmicu i pokušaj iznude novca. Poslednji slučaj dogodio se pre nekoliko meseci kada su trojica osumnjičenih ispred jednog uglednog restorana u naselju Salamanka oteli kanadskog državljanina koji se bavi kriptovalutama.

Otmičari su žrtvu na silu ugurali u kombi i zahtevali pristupne šifre za sistem kako bi oduzeli novac.

Takođe, planirali su i da oduzmu sat vredan 100.000 dolara od ovog Kanađanina, koji je međutim uspeo da pobegne.

Lokalna policija je brzo reagovala i uhapsila osumnjičene, a u pitanju su državljani Srbije.

Autor: D.S.