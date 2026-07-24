AKTUELNO

Hronika

Uhapšen diler (35) iz Bečeja! Policija mu pronašla marihuanu, odmah mu određeno zadržavanje

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs/Ai ||

Policija u Bečeju uhapsila A. P. (35) zbog sumnje na neovlašćenu proizvodnju droge. Pronađeno 75 grama marihuane i digitalne vage.


Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Zrenjaninu, uhapsili su A. P. (35) iz okoline Bečeja, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Pretresom kuće koju koristi osumnjičeni, policija je pronašla oko 75 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i dve digitalne vage.

A. P. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Zrenjaninu.

Autor: D.B.

#35

#Diler

#Marihuana

POVEZANE VESTI

Hronika

UHAPŠEN DILER (25) IZ NIŠA: Policija mu upala u kuću i pronašla heroin, odmah mu određeno zadržavanje!

Hronika

Policija uhapsila muškarca iz okoline Leskovca: Sumnja se da je posedovao i prodavao marihuanu

Hronika

POLICIJA UŠLA U STAN, I IMALA ŠTA DA VIDI! Novac, droga i digitalna vagica: Uhapšen muškarac u Sremskoj Mitrovici (FOTO)

Hronika

Uhapšen osumnjičeni za ubadanje muškarca u Mirijevu: Određeno mu zadržavanje

Hronika

UHAPŠEN DILER U BEOGRADU: Policija kod njega pronašla čak 35 kilograma DROGE

Hronika

TURSKI DRŽAVLJANIN UHAPŠEN NA KOPAONIKU: Ukrao u kladionici torbicu sa novcem, određeno mu zadržavanje