Povređeni dečak hitno prevezen u Beograd! Novi detalji nesreće kod Preljine, vozač uleteo u suprotnu traku i izazvao žestok sudar

Do sudara je došlo kada je, prema policijskim navodima, jedan od vozača prešao u suprotnu traku i direktno udario drugo vozilo

Dečak (12) koji je povređen u saobraćajnoj nezgodi u blizini Preljine transportovan je na Institut za majku i dete u Beogradu, saopšteno je danas iz Opšte bolnice u Čačku.

- Usled težine poveda, mališan je sinoć transportovan na Institut za majku i dete - potvrđeno je u čačanskoj bolnici.

Dečak je jedan od troje povređenih u jučerašnjem sudaru i on je sa teškim telesnim povredama primljen u jedinicu intenzivne nege, dok su druge dve povređene osobe koje su primljene u Urgentni centar u stabilnom stanju.

Do nesreće je došlo 23. jula, kada je, kako se sumnja, vozač jednog automobila prešao u traku namenjenu za suprotan smer i direktno se sudario sa drugim vozilom.

U strašnoj nesreći na Ibarskoj magistrali povređen dečak (12).

- Do silovitog sudara došlo je kada je vozač jednog automobila usled brze vožnje prešao u suprotnu traku i direktno se sudario vozilom. Jedno je potpuno smrskano, skoro do neprepoznatljivosti.

Autor: D.B.