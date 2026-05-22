TELA POTPUNO IZGORELA! Četvoro mrtvih u stravičnom sudaru BMW-a i kamiona kod Mirkovaca – među stradalima možda i DECA

Nakon silovitog sudara automobil je odmah zahvatio požar, a prema nezvaničnim informacijama sumnja se da je vozač kamiona prešao u suprotnu traku zbog umora.

Teška saobraćajna nesreća sa tragičnim posledicama dogodila se na obilaznici Radišani - Priština - Mirkovci, gde su četiri osobe izgubile život nakon silovitog sudara automobila marke BMW i kamiona sa registarskim oznakama lažne države Kosovo.

Prema dosadašnjim informacijama, sudar je bio izuzetno snažan, usled čega je BMW odmah zahvatio požar. Četiri osobe koje su se nalazile u automobilu nisu uspele da se spasu, a vozilo je gotovo potpuno izgorelo.

Od siline udara, i kamion je sleteo sa puta i završio pored obilaznice.

Za sada nema podataka o stanju vozača kamiona niti o identitetu nastradalih. Na mestu nesreće nalaze se brojne policijske snage, vatrogasci i ekipe hitne pomoći, dok su nadležni organi pokrenuli istragu kako bi utvrdili uzroke i okolnosti ove teške saobraćajne tragedije.

Prema izvorima iz istrage, na osnovu onoga što je do sada utvrđeno na terenu, postoje indicije da je vozilom upravljala žena, ali zbog potpunog sagorevanja automobila i teškog stanja u kojem su pronađena tela, praktično svedena na kosti, zvanična identifikacija biće izuzetno otežana i zahtevaće obdukciju.

I dalje nije poznato da li je u automobilu putovala porodica ili grupa ljudi, a nije isključena ni mogućnost da je među žrtvama bilo dece. Upravo zbog stanja u kojem se nalazi izgorelo vozilo, očekuje se da će veštačenje trajati duže nego obično.

Prema nezvaničnim policijskim informacijama, sumnja se da je nesreću izazvao vozač kamiona, koji je zbog umora navodno izgubio kontrolu nad vozilom i prešao u suprotnu traku u trenutku kada je iz drugog smera nailazio BMW.

Sudar je bio izuzetno snažan, zbog čega je automobil odmah zahvatio požar. Od vozila je ostao samo metalni kostur, dok je put i dalje zatvoren zbog intenzivne istrage koju sprovode policija, tužilaštvo i ekipe sudske medicine.

Na mestu nesreće i dalje se nalaze brojne policijske snage, vatrogasci i ekipe hitne pomoći, dok se očekuje da nadležni izađu sa zvaničnim informacijama tek nakon završetka svih veštačenja.

Autor: S.M.