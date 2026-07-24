Velika zaplena lux robe na Horgošu: Zaustavili muškarca, a kad su ga pretresli - istog trenutka priveden!

Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su u saradnji sa policijom 22. jula 2026. godine na graničnom prelazu Horgoš sprečili pokušaj krijumčarenja neprijavljene luksuzne robe i novca, ukupne vrednosti preko 60.000 evra.

Detaljnom kontrolom otkrivena su dva neprijavljena muška časovnika marke ''Rolex'', torba poznate marke ''Hermes'', konzola za igrice ''Sony Play Station 5'', čija je ukupna vrednost procenjena na preko 31.000 evra, kao i neprijavljena gotovina u iznosu od 30.000 evra.

Protiv vozača je pokrenut prekršajni postupak, dok su neprijavljena roba i devize privremeno zadržani do njegovog okončanja.

Autor: D.B.