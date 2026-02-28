AKTUELNO

PIŠTOLJI, PUŠKE, DROGA, ZLATO... Granična policija zaustavila luksuzan automobil, a u vozilu nema čega nema

Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su 25. februara 2026. godine na graničnom prelazuGostun, u saradnji sa policijom, sprečili krijumčarenje narkotika, oružja i zlata.

Prilikom detaljne kontrole automobila na izlazu iz zemlje pronađeno je više PVC kesa sa marihuanom, 19 saksija sa svežim stabljikama kanabisa, 150 semenki marihuane, 73 ampule sa uljem kanabisa, kutija sa mašću od kanabisa, precizna vagica za merenje, kao i dve takozvane ''drobilice''.

U vozilu je potom pronađena puška sačmara marke ''Umarex'', gasni pištolj ''Beretta 92'' kalibra 9mm, gasni pištolj hekler ''Ekol Asi'' kalibra 9mm, 80 metaka za gasni pištolj i manja količina kuglica za Air Soft.

Pored toga, među stvarima je otkriveno i 330 grama zlatnog nakita.

Krijumčarene narkotike, oružje i zlato, odgovorna lica i automobil preuzeli su u dalju nadležnost policija i tužilaštvo.

Autor: Iva Besarabić

