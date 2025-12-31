Policija zaustavila automobil, a u gepeku je imala šta da vidi: Vozač priveden, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)

U akciji pripadnika UKP, Službe za suzbijanje kriminala i Odeljenja sa suzbijanje krijumčarenja Uprave Carina zaplenili su 130 kilograma rezanog duvana bez odgovarajuće prateće dokumentacije.
Duvan se nalazio u automobilu sa jagodinskim registarskim oznakama, koji je na osnovu operativnih informacija zaustavljen na auto putu Beograd-Niš na Begaljičkom brdu.
Daljim proverama utvrđeno je da su na automobil stavljene tablice sa drugog vozila.
Priveden je vozač (59).
Protiv njega je po nalogu Drugog OJT u Beogradu podneta krivična prijava za krivična dela Posebni slučajevi falsifikovanja isprave i Nedozvoljen promet akciznih proizvoda.
Sumnja se da je u ovom slučaju nedozvoljenim prometom duvana kao akciznim proizvodom oštećen budžet Srbije za oko 1.5 miliona dinara.
Autor: Marija Radić