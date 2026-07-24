Još jedno prevrtanje u Beogradu: Automobil sleteo kod isključenja za Lastu, stvaraju se velike gužve

U Beogradu je danas oko 17 časova došlo do saobraćajne nesreće kada se, iz za sada neutvrđenih razloga, prevrnuo jedan putnički automobil kod izlaza za Lastinu autobusku stanicu.

Zbog nezgode se na ovom delu puta brzo formiraju kolone vozila, a saobraćaj se odvija otežano, što je izazvalo velike gužve.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li u nezgodi ima povređenih, niti kako je došlo do prevrtanja automobila.



Podsetimo, ranije danas je na brankovom mostu došlo do slične nesreće kada se na sred mosrta prevrnulo jedno taksi vozilo.

S obzirom na to da je petak popodne, kada su u gradu pojačane gužve u saobraćaju, vozačima se savetuje pažljivija vožnja.

Autor: S.M.