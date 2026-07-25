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Mladić pretučen čekićem u Bulevaru kralja Aleksandra! Stravična noć u Beogradu, drugi momak upucan u Rakovici, oglasili se iz Hitne pomoći

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs ||

Tokom noći u Beogradu zabeležena su dva teška incidenta, a ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 114 puta, od čega 25 na javnim mestima.

Tokom noći u Beogradu dogodila su se dva ozbiljna incidenta u kojima su povređena dvojica mladića, potvrđeno je iz Hitne pomoći.

Muškarac (21) upucan je oko 23 časa na uglu ulica Slavka Rodića i Maričke u Rakovici. Zadobio je prostrelnu ranu noge, nakon čega je prevezen u Urgentni centar.

Nekoliko sati kasnije, u 1.25 časova, u Bulevaru kralja Aleksandra kod broja 209, osamnaestogodišnji mladić pretučen je čekićem. Sa povredama glave prevezen je u Urgentni centar.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći obavile su ukupno 114 intervencija, od kojih je 25 bilo na javnim mestima.

Autor: D.B.

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