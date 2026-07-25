'NE MOGU DA SHVATIM RODITELJE KOJI SU MALOLETNU DECU PUSTILI DA BUDU DEO SPOTA' Jovanović o aferi 'Faraon i pedofilija': Osnova bezbednosti deteta kreće od roditelja i iz kuće

Dok javnost već danima bruji o skandaloznom ponašanju i promociji pedofilije na društvenim mrežama kontroverznog jutjubera Marka Radmanovića, na videlo izlaze mračne tajne iz njegove prošlosti za koje on tek treba da odgovara. Naime, protiv Radmanovića uveliko se vodi postupak pred Osnovnim sudom u Sremskoj Mitrovici zbog sumnjivog događaja u koji je umešana dvanaestogodišnja devojčica.

Psihoterapeut Jelena Lončar ističe da su pedofili mentalno obolele osobe koje imaju trajnu seksualnu sklonost prema deci koja još uvek nisu u pubertetu. To oboljenje, dodaje, treba da se leči.

- To lečenjem može da se drži pod kontrolom. Naši gledaoci moraju da otvore oči, suština j d ase preventiva napravi, kada se desi neki zločin, kada se dešava, to bude kasno. Pedofila svuda ima među nama, oni su dosetljivi. Faraon je pokušao na neki svoj umetniči način da privuče mlađu populaciju, Deluju normalno, šarmantno, da bi zadobili poverenje - rekla je Lončar.

Advokat Nenad Žujić kaže da je Faraon lišen slobode zbog osnova sumnje da je korišćenjem svojih društvenih mreža stupio u kontakt sa maloletnim osobama.

- On je uhapšen, salsušan, oduzeti su mu svi elektronski uređaji, to je prosleđeno na uviđaj. Kada se izvrši veštačenje utvrdićemo o čemu se tu radi. U tužilaštvu rade profesionalci, koji i obrisan sadržaj mogu da pretraže. To može da pomogne u otkrivanju ošrećenih. Oni mogu da kontaktiraju i ištećene, koji nisu obrisali sadržaj - dodao je Žujić.

I roditelji mogu da prijave pedofile, ukoliko vide da se sa njihovim detetom nešto dešava, rekao je Žujić, pa dodao da je Faraon pušten jer trenutno nije bilo osnova za hapšenje.

- I kada ima osnova za pritvor, sud je dužan da nađe blaže mere... Tu imamo kućni pritvor i slično. Ovaj čovek ima pravo da govori da je nevin... - dodao je Žujić.

Da je samo spot, on ne bi bio sporan, to nije krivično delo, ponovio je advokat Žujić.

Maja Jovanović iz Biroa za borbu protiv trgovine ljudima kaže da su mnogi prošli ispod radara.

- Gde su bebe držane u lokvi krvi, naopako, imamo umetnike brojne. Moraju roditelji da naprave koheziju između deteta i sebe. Mnogo roditelji očekuju od škole, a osnova bezbednosti ide od roditelja. Škola je vaspitno obrazovna. Preskočili smo 3 koraka. U spotovima imamo statiste kao što su deca. Dakle, vi kao roditelj znate šta će da bude tu, kakva je pesma, šta je tematika... Pa vi ste indirektno ugrozili bezbednost dece. Druga stavka, igraonice... Kada kao vlasnik igraonice, koja je bezbedno mesto za decu, i kada vi dozvolite da takva forma umetničke slobode se tu odvija, da li ste pomislili da će roditelji prepoznati to mesto? - rekla je Maja.

Da li ste videli ikonu, to je vid satanizma, rekla je Jovanović.

Autor: D.B.