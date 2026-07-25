SRBIN ZASPAO ZA VOLANOM, PREŠAO U SUPROTNU TRAKU I ZAJEDNO SA SUPRUGOM OTIŠAO U SMRT?! Povratak sa letovanja u Grčkoj završio se nezapamćenom tragedijom

Bračni par iz Srbije krenuo je kući sa odmora, ali ih je put kroz Bugarsku odveo u smrt. Istraga treba da utvrdi sve okolnosti kobnog sudara.

Vozač iz Srbije, koji je sa suprugom stradao u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Bugarskoj, navodno je zaspao za volanom i prešao u suprotan smer, prenose tamošnji mediji.

Tragedija je potresla porodicu i prijatelje stradalih supružnika, koji su život izgubili na putu kući nakon odmora u Grčkoj.

Kako navode bugarski portali, do tragedije je došlo na putu E-79 kod Simitlija, u blizini skretanja za selo Černiče, kada je automobil sa državljanima Srbije udario u dva kamiona. Prema prvim informacijama, vozilo je iznenada prešlo u suprotnu kolovoznu traku, gde je došlo do kontakta sa teretnim vozilima.

U nesreći je poginuo bračni par iz Bora, muškarac (52) i njegova supruga (54), koji su se vraćali sa letovanja u Grčkoj. Njihov automobil imao je borske registarske oznake, a prema pisanju bugarskih medija, nesreća se dogodila tokom povratka kući.

Nakon sudara, supružnici su sa teškim telesnim povredama prevezeni u bolnicu. Žena (54) izgubila je život u petak u bolnici u Blagoevgradu, dok je njen suprug, zbog težine povreda, prebačen na lečenje u Sofiju. Međutim, ni lekari u glavnom gradu Bugarske nisu uspeli da mu spasu život.

Prema navodima bugarskih medija, u sudaru su učestvovala još dva teretna vozila, od kojih je jedan kamion prevozio vangabaritni teret sastavljen od kamionskih tegljača. Vozači kamiona, koji su imali mađarske i rumunske registarske oznake, nisu povređeni.

Na mesto nesreće odmah su izašle ekipe Hitne pomoći iz Blagoevgrada i Simitlija, kao i vatrogasci i policija. Saobraćaj je bio otežan, dok su nadležni obavljali uviđaj i prikupljali dokaze.

Prema prvim informacijama, sumnja se da je uzrok nesreće gubitak kontrole nad vozilom, ali će konačan odgovor dati istraga koja je u toku.

Autor: A.A.