TEŽAK UDES NA IBARSKOJ MAGISTRALI: Sudarila se dva automobila, ima povređenih, put blokiran (FOTO)

Na deonici između Ušća i Raške došlo je do udesa dva putnička vozila. Saobraćaj je zbog uviđaja i zbrinjavanja povređenih trenutno obustavljen.

Na Ibarskoj magistrali, na deonici između Ušća i Raške, tokom popodnevnih sati dogodila se teža saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička vozila.

Prema prvim informacijama, u udesu ima povređenih, a na lice mesta odmah su upućene ekipe Hitne pomoći i policije.

- Zbog uviđaja i zbrinjavanja povređenih, saobraćaj je na ovom delu Ibarske magistrale trenutno u potpunom prekidu, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nezgode.

Autor: A.A.