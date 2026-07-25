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TEŽAK UDES NA IBARSKOJ MAGISTRALI: Sudarila se dva automobila, ima povređenih, put blokiran (FOTO)

Izvor: RINA, Foto: RINA ||

Na deonici između Ušća i Raške došlo je do udesa dva putnička vozila. Saobraćaj je zbog uviđaja i zbrinjavanja povređenih trenutno obustavljen.

Na Ibarskoj magistrali, na deonici između Ušća i Raške, tokom popodnevnih sati dogodila se teža saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička vozila.

Prema prvim informacijama, u udesu ima povređenih, a na lice mesta odmah su upućene ekipe Hitne pomoći i policije.

- Zbog uviđaja i zbrinjavanja povređenih, saobraćaj je na ovom delu Ibarske magistrale trenutno u potpunom prekidu, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nezgode.

Autor: A.A.

#Automobili

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