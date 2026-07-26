'DOBIO JE 3 ŠAMARA I ONDA PAO U NESVEST' Slomljene nosne kosti, posekotina na licu, osam zuba stradalo... Ispovest majke dečaka (16) pretučenog na Trgu

Maloletnika dvojica napala na Trgu Republike u Beogradu i nanela mu teške povrede

Brutalno prebijanje šesnaestogodišnjeg dečaka, koji je 9. jula napadnut na platou Trga Republike u Beogradu, potreslo je javnost nakon što je policija uhapsila dvojicu osumnjičenih M.K. (21) i V.S. (21). Dok istraga traje, za medije prvi put govori majka teško povređenog dečaka i opisuje kroz kakvu agoniju je prošla njena porodica.

- Moje dete se ne seća. Možda je to sreća u nesreći. On zna da je dobio tri šamara dok je bio svestan i posle toga on je pao na zemlju i pao je u nesvest. Bio je prestravljen u Urgentnom centru. Moja ćerka je otišla po njega. On je nju zvao. Najtužnija stvar je što niko nije prišao da mu pomogne na Trgu Republike niti je neko pozvao policiju. On je pozvao sestru koja ga je odvezla u Urgentni centar - kaže majka maloletnika.

Tokom operacije, lekari su utvrdili da je su povrede mnogo teže nego što je to CT pokazao.

- Nosne kosti i septum su bili, u više fragmenata, polomljeni uz otvorenu povredu septuma. Kod desne nozdrve je postojala opasnost od zatvaranja, pa je urađena rekonstrukcija i stabilizacija nosa i septuma uz posebnu pažnju da se spreči kolaps nosa. Hirurg očekuje dobar ishod, ali je rekao da će zarastanje morati pažljivo da se prati. Osam prednjih zuba je oštećeno. Zašivali su mu i posekotinu na obrazu - kaže majka maloletnika.

Ona dodaje da je njen sin u takvom stanju sutradan išao u policiju da da izjavu.

- Krvario mu je nos 24 časa zbog ozbiljnosti povrede. Osećam se kao svaki roditelj, poraženo. Želim sigurnost za svu decu - kaže ona.

Ona dodaje i da su se okrivljeni na saslušanju branili i da su rekli da se ne sećaju ničega "koliko su bili pijani".

- I moj sin se toga seća, osećali su se na alkohol.Oni su tu divljali i mlatili sa nekim daskama. Njih je policija legitimisala sat vremena pre incidenta. Ovo nije ciljan napad, ovo nije iznuda novca, ovo je divljaštvo u centru grada. Moj sin je tada bio sa drugaricom od 15 godina i njenom rođenom sestrom od 12 godina - kaže majka tinejdžera.

Brane se sa slobode

Ona dodaje i da je tužilac je uložio žalbu na odluku da se okrivljeni puste da se brane sa slobode.

- Trebalo je da odluka bude doneta u petak, a onda su odložili za sredu - kaže majka dečaka.

Ona dodaje i da snimak napada postoji, ali je u tužilaštvu.

Kako su mediji ranije pisali, beogradska policija je po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila dvojicu dvadesetjednogodišnjaka, M.K. i V.S., zbog sumnje da su u centru Beograda, na platou Trga Republike, brutalno pretukli šesnaestogodišnjaka.

Maloletnik je tom prilikom zadobio teške telesne povrede. Napad se dogodio 9. jula oko 22 sata, kod ulaza u Narodni muzej.

Osumnjičeni su ubrzo identifikovani i uhapšeni. Određeno im je najpre zadržavanje do 48 sati nakon čega su sprovedeni kod tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu na saslušanje. Osumnjičeni su pred tužiocem 18. jula izneli odbranu.

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je, nakon saslušanja, predložilo Prvom osnovnom sudu u Beogradu da im odredi meru pritvora budući da postoji bojazan da bi boravkom na slobodi mogli da ometaju istragu uticanjem na svedoke, kao i da bi u kratkom vremenskom roku mogli da ponove krivično delo. Prvi osnovni sud je odlučio da im dozvoli da se brane sa slobode.

Autor: D.B.