Trkač Nikola Tošić priznao da je izazvao saobraćajnu nesreću kod Ušća: Tužilaštvo objasnilo zašto nije predložilo pritvor

U Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je dana 26. jula 2026. godine, doveden osumnjičeni Nikola Tošić, sin profesionalnog trkača Aleksandra Tošića, inače i sam trkač, koji je uhapšen po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, gde je saslušan i priznao izvršenje krivičnog dela.

Osumnjičenom (22) se stavlja na teret da je izvršio krvično delo Teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja jer je upravljajući putničkim motornim vozilom u kružnom toku kod Ušća sleteo sa puta usled čega je putnica oštećena M.N. koja se nalazila na zadnjem sedištu njegovog vozila zadobila telesne povrede.

Na saslušanju u tužilaštvu okrivljeni je u potpunosti priznao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret.

Radi potpunog obaveštenja javnosti tužilaštvo ne može po zakonu tražiti pritvor kada okrivljeni prizna izvršenje krivičnog dela jer u tom slučaju on ne može dalje uticati na druga lica da promene iskaz, niti može prikrivati tragove krivičnog dela koje je već u potpunosti priznao kao svoje. Pošto je osumnjičeni neosuđivan tužilaštvo ni po tom osnovu po zakonu ne moze predložiti pritvor prema osumnjičenom.

U saopštenju se navodi i sledeće:

"Obaveštavamo javnost da će Treće osnovno javno tuzilaštvo u Beogradu, pored činjenice da isključivo na osnovu zakonski propisanih razloga predlaže sudu pritvor kada za to postoje zakonski osnovi, u nastavku dokaznog postupka utvrditi sve okolnosti u vezi sa njegovom prijavom od strane policijskih službenika kao i načinom izvršenja, a u toku postupka će se sprovesti sve radnje u cilju donošenja javnotužilačke odluke povodom svih aspekata ovog događaja."