ZLOČIN KOD BORA! Mladić ubio vanbračnu suprugu, pa presudio sebi: Policija zatekla DVORIŠTE PUNO KRVI i jeziv prizor!

U selu Gornjane mlađi muškarac ubio je vanbračnu suprugu u porodičnoj kući, a potom izvršio samoubistvo

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, mlađi muškarac ubio je danas vanbračnu suprugu u selu kod Bora, pa izvršio samoubistvo.

Stravičan zločin se prema nezvaničnim saznanjima Telegrafa dogodio danas popodne u njihovoj porodičnoj kući u selu Gornjanu gde je policija nakon poziva članova porodice zatekla dvorište puno krvi i tela muškarca i devojke.

Prvi rezultati istrage ukazuju na ubistvo i samoubistvo, ali trenutno nema zvanične potvrde.

Autor: D.B.