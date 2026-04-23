POLICIJA SE OGLASILA O HORORU U FOČI: Ubio maloletno dete pa presudio sebi

Policijska uprava Foča potvrdila je da je D.E. (49) sa područja Goražda ubio maloletno dete, a potom izvršio samoubistvo.

Prema nezvaničnim informacijama oba tela su bila obešena i prvi rezultati istrage ukazuju da je otac ubio dete, a potom izvršio samoubistvo, prenosi banjalučka ATV.

Tragedija se dogodila juče u večernjim satima selu Kabernik kod Višegrada.

Policijski službenici Policijske stanice Višegrad su juče u večernjim satima, u prisustvu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, izvršili uviđaj na licu mesta gde je jedno lice počinilo ubistvo, a potom i samoubistvo", navodi se u policijskom saopštenju, prenose banjalučke Nezavisne novine.

Podsećaju da je D.E. članovima porodice poslao oproštajnu poruku što su oni odmah prijavili MUP-u Bosansko-podrinjskog kantona.

Odmah su alarmirali kolege iz PU Foča koje su se uputile na teren i u selu su zatekli tela E.D. i malog deteta.

Autor: D.Bošković