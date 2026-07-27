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VELIKI POŽAR U DELIBLATSKOJ PEŠČARI POD KONTROLOM: Preostala žarišta gašena tokom noći, ekipe i dalje na terenu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Veliki požar u Deliblatskoj peščari je pod kontrolom zahvaljujući efikasnoj akciji pripadnika Sektora za vanredne situacije i Helikopterskoj jedinici MUP, kao o članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava.

U toku noći na terenu su vatrogasci gasili preostala žarišta u čemu je pomogla i kiša koja je padala srednjim intezitetom. Dežuralo je 7 vatrogasaca spasilaca sa 2 vatrogasna vozila i predstavnici preduzeća Vojvodina šuma sa više vozila. 

Video: MUP Srbije

Takođe, očekuje se stizanje radne mašine za pravljenje PP Proseka koja će pomoći u lokalizaciji požara i konačnom gašenju požara.

Video: MUP Srbije

Rukovodstvo SVS svo vreme na terenu prati situaciju.

Autor: M.R.

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