Pink.rs donosi prve fotografije sa mesta nesreće kod Odžaka: Automobil potpuno smrskan na pružnom prelazu

Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros oko 9.20 časova na putu između Odžaka i Lalića, kada je, prema policijskim izvorima, voz udario u putnički automobil na pružnom prelazu. Prema dostupnim informacijama, strahuje se da ima mrtvih i povređenih u ovom incidentu. Na mesto nesreće odmah su stigle ekipe policije, hitne pomoći i vatrogasaca.

Detalji nesreće na pružnom prelazu

Nesreća se, kako je saopšteno, dogodila na deonici puta Lalić–Odžaci, na pružnom prelazu gde je voz udario automobil. Za sada nije poznat tačan broj nastradalih i povređenih, ali prema prvim informacijama, situacija je ozbiljna. Pružni prelazi na ovom području su često mesta na kojima se dešavaju saobraćajne nezgode, zbog čega se apeluje na dodatni oprez svih učesnika u saobraćaju.

Reakcija službi i tok istrage

Na lice mesta odmah su upućene ekipe hitne pomoći, vatrogasaca i policije. U međuvremenu, saobraćaj na ovoj deonici puta je obustavljen dok traje uviđaj. „Istraga je u toku, sve okolnosti nesreće se ispituju“, naveli su iz policije. Takođe, biće sprovedene sve neophodne procedure kako bi se utvrdio tačan uzrok sudara.

Slični slučajevi i bezbednost na pružnim prelazima

Ovakvi incidenti, kada voz udari automobil na pružnom prelazu, nisu retkost na teritoriji Srbije. Zbog toga se redovno apeluje na vozače da poštuju saobraćajnu signalizaciju i budu posebno oprezni na prelazima preko pruge. U prethodnim mesecima zabeleženo je više sličnih nesreća na različitim lokacijama, što dodatno ukazuje na potrebu za povećanjem bezbednosti.

U narednim satima očekuju se dodatne informacije o ovom događaju. Policija će, nakon završetka uviđaja, saopštiti više detalja o uzrocima i posledicama nesreće. Pored toga, javnost se poziva na strpljenje dok traje istraga i dok se ne utvrde sve činjenice vezane za ovaj slučaj.

Autor: S.M.