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Poginuli majka i sin u nesreći kod Odžaka! Strašni detalji nesreće u kojoj je voz udario automobil

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

U saobraćajnoj nesreći kod Odžaka poginule su dve osobe, a jedna od njih je dete.

Prema saznanjima, poginuli su majka i dete.

U nesreći ima i više povređenih.

Do nesreće je, podsetimo, došlo kada je na pružnom prelazu Lalić-Odžaci oko 9.20 sati voz naleteo na automobil.

Kako može da se vidi na fotografijama sa lica mesta, deo automobila je, nakon udara i verovatno nakon što ga je voz vukao, s obzirom na to da ne može da se zaustavi u trenutku, ostao ispod voza.

Foto: Pink.rs

Sam automobil sada je olupina. On je "spljeskan" kao konzerva i uništen sa svih strana.

Na lice mesta je izašla policija i Hitna pomoć, ali i vatrogasci, koji su morali da seku vozlo.

Autor: S.M.

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