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ŽESTOK UDES NA ZLATIBORSKOM PUTU Vozilo se poprečilo, delovi rasuti svuda! Stvaraju se duge kolone (VIDEO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug/Dopisnik ČAČAK ||

Na Zlatiborskom putu došlo je do saobraćajne nezgode, ali srećom nema teže povređenih. Saobraćaj je otežan, formirane su kolone.

Na Zlatiborskom putu danas je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj, prema prvim informacijama, nema teže povređenih lica.

Kako se može videti na snimku udes je bio žestok, delovi vozila rasuti su po putu.

Zbog udesa saobraćaj se na ovoj deonici odvija otežano, pa su formirane kolone i stvaraju se zastoji.

Nadležne službe su na terenu i rade na uklanjanju posledica nezgode i normalizaciji saobraćaja.

Autor: A.A.

#Saobraćajna nesreća

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