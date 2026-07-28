Ranjen, sa metkom u nozi, vozio i tražio pomoć: Uhapšen muškarac (26) koji je pucao u Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu, određeno mu zadržavanje

Pripadnici Odeljenja kriminalisticke policije PU Novi Sad u saradnji da VJT u Novom Sadu rasvetlili su pucnjavu i pokušaj ubistva 26. godišnjeg muškarca koje se dogodilo 1. jula u Bulevaru oslobođenja u tom gradu.
Novosadska policija je brzim i efikasnim operativnim radom identifikovala, locirala i uhapsila M. L. (28) zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.
ML je osumnjičen da je 1. jula u zasedi sačekao žrtvu-muškarca starog 26 godina i u njega ispalio metak iz pištolja.
Ranjeni mladić je prevezen u KC Vojvodina.
Policja je odmah počela sa radom koji je rezultirao hapšenjem osumnjičenog.
Autor: S.M.