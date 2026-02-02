Bio je PRVA ŽRTVA Zemunaca, a sad su u njega PUCALI TINEJDŽERI! Ko je Vuk Bajrušević?

Pripadnici Trećeg odeljenja Uprave kriminalističke policije (UKP), u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zvanično su rasvetlili pokušaj ubistva pedesetjednogodišnjeg Vuka Bajruševića.

U efikasnoj akciji uhapšena su dvojica mladića koji se sumnjiče da su organizovali i izveli napad koji je krajem prošle godine uznemirio prestonicu.

Prema zvaničnim podacima iz istrage, napad se odigrao 10. decembra prošle godine u ugostiteljskom objektu na Vračaru, čiji je Bajrušević vlasnik.

Policija je identifikovala A. S. (20) kao osobu koja je ušetala u lokal i u nameri da liši života Bajruševića ispalila nekoliko projektila iz pištolja. Bajrušević je zadobio teške telesne povrede, ali je zahvaljujući brzoj lekarskoj intervenciji preživeo.

Uhapšen je i F. S. (21), koji se tereti za saizvršilaštvo. Sumnja se da je on automobilom dovezao pucača do kafića, sačekao ga tokom izvršenja zločina, a potom mu omogućio bekstvo.

Obojici je određeno zadržavanje do 48 sati. Terete se za pokušaj teškog ubistva i nedozvoljenu proizvodnju, držanje i promet oružja.

Ko je Vuk Bajrušević?

Ranjavanje na Vračaru za Bajruševića nije prvi put da gleda smrti u oči. On je u istoriji srpskog podzemlja upisan kao prva žrtva zloglasnog "Zemunskog klana".

Njegova drama počela je 6. novembra 2000. godine, kada su ga ispred zgrade u kojoj mu živi majka presreli maskirani napadači. Usledilo je 20 dana pakla: držan je vezan lancima na tri različite lokacije, sa očima i ušima oblepljenim selotejpom. Tokom zatočeništva je smršao 14 kilograma i bio izložen brutalnom batinanju. Prema presudi Specijalnog suda, otmicu su naredili pokojni vođa klana Dušan Spasojević Šiptar i Milorad Ulemek Legija, koji je tada kratko prokomentarisao: "Može, on ima para".

Bojana Bajrušević: Žena koja je preživela decenije pritisaka

Dok je Vuk bio u lancima, ključnu bitku sa najopasnijim klanom u Evropi vodila je njegova sestra, Bojana Bajrušević. Udovica Vladimira Kovačevića Trefa, bliskog prijatelja Marka Miloševića, našla se pod nezamislivim pritiskom.

Klan je za Vuka tražio pet miliona maraka. Kada je Bojana uspela da sakupi "samo" milion i po, otmičari su joj bacili bombu u dvorište i zapretili otmicom deteta.

Uprkos teroru, Bojana je ostala nepokolebljiva. Presekla je pregovore na sumi koju je sakupila prodajom kuće na Senjaku i tri automobila. Vuk je pušten tek nakon isplate, ali su ožiljci te otmice ostali trajni.

Bojana se kasnije godinama borila i na sudu, gde je bila optužena u slučaju "Duvanska mafija". Posle višedecenijskog procesa i bekstva iz zemlje, 2017. godine je pravosnažno oslobođena svih optužbi, čime je zatvoreno jedno poglavlje njenog burnog života.

Mladi pucači i stari računi

Hapšenje A. S. i F. S., koji su u vreme prve Bajruševićeve otmice bili tek rođeni, otvara niz pitanja. Činjenica da su mladići krenuli na čoveka sa ovakvom prošlošću, ukazuje na to da bi mogli biti unajmljeni izvršioci.

Istraga se sada usmerava na nalogodavce: da li je reč o "duhovima prošlosti" koji su se vratili da završe započeto, ili su u pitanju novi poslovni sukobi na vračarskom asfaltu?

Odgovori se očekuju nakon saslušanja osumnjičenih u Višem javnom tužilaštvu.

Autor: Pink.rs