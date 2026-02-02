SNIMAK HAPŠENJA OSUMNJIČENIH ZA POKUŠAJ LIKVIDACIJE NA VRAČARU! Evo kako su dolijali (FOTO+VIDEO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Trećeg odeljenja Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, rasvetlili su ubistvo u pokušaju pedesetjednogodišnjeg muškarca i uhapsili A.S. (2006), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo kao i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu, uhapšen je i F. S. (2005).

Kako se sumnja, A. S. je 10. decembra prošle godine, u jednom ugostiteljskom objektu na Vračaru, u nameri da liši života pedesetjednogodišnjeg muškarca, iz pištolja ispalio nekoliko projektila i tako mu naneo teške telesne povrede.

Njega je, kako se sumnja, prethodno automobilom dovezao do ovog ugostiteljskog objekta osumnjičeni F. S. A.S. i F.S. je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Podsetimo, Bajrušević je ranjen u sred bela dana u kafiću u Novopazarskoj ulici na Vračaru.

Prema nezvaničnim informacijama, maskirani napadač mu je prišao dok je sedeo u lokalu i ispalio hice u njega.

Autor: A.A.