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Uhapšen Nemac na Kelebiji: U kombiju krio 1,2 kilograma marihuane i više od 21.000 evra

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave graniчне policije, Stanice granične policije Subotica, u saradnji sa Policijskom upravom u Subotici, uhapsili su nemačkog državljanina I. O. (1971) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i tom prilikom zaplenili oko 1,2 kilograma biljne materije nalik na marihuanu, kao i 21.145 evra.

Foto: MUP Srbije

Policija je na Graničnom prelazu Kelebija, na ulazu u Srbiju, prilikom granične kontrole, najpre u ličnim stvarima osumnjičenog pronašla pet ručno motanih džointa, sa zelenom biljnom materijom nalik na marihuanu, a potom je pregledom kombi vozila, ispod sedišta vozača, pronašla oko 1,2 kilograma biljne materije nalik na marihuanu, upakovane u tri paketa, kao i 21.145 evra.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti приведен Višem javnom tužilaštvu u Subotici.

Autor: D.S.

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