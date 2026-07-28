UDOVICA SANJA, PORODICA I PRIJATELJI NA POMENU UBIJENOM ADVOKATU MIŠI OGNJANOVIĆU: Misica sletela u Beograd i obišla grob na dan ubistva supruga!

Tačno osam godina nakon ubistva poznatog beogradskog advokata Dragoslava Miše Ognjanovića, članovi njegove porodice i najbliži prijatelji okupili su se danas na Novom groblju u Beogradu.

Oko desetak najbližih u tišini je položilo cveće na njegov grob i upalilo sveće, dok slučaj jednog od najpoznatijih ubistava u Srbiji i dalje nema epilog.

Na groblje je, inače, stigao i Ognjanovićev sin Petar, koji je bio očevidac zločina u kojem je izgubio oca. Zajedno sa ostalim članovima porodice, među kojima i Ognjanovićeva udovica, nekadašnja misica Sanja Papić, sa kojom se advokat venčao godinu dana pre nego što je ubijen, stajao je ispred spomenika.

Pomenu su prisustvovali i prijatelji ubijenog advokata, koji ni posle osam godina nisu zaboravili čoveka čija je smrt potresla Srbiju.

Porodica je uspomenu na Mišu Ognjanovića obeležila i emotivnom čituljom u beogradskim novinama.

- Ljubav živi. Zauvek sa nama - piše u čitulji koju potpisuju Lara, Sanja, Petar, Jovana i Relja.

Istovremeno, Sanja Papić je na društvenim mrežama objavila njegovu fotografiju iz srećnijih dana, a na jednoj od objava vidi se da je upravo na godišnjicu suprugovog ubistva doputovala avionom u Beograd kako bi prisustvovala pomenu.

Podsetimo, Dragoslav Miša Ognjanović ubijen je 28. jula 2018. godine oko 20 časova ispred zgrade na Novom Beogradu u kojoj je živeo sa suprugom i njihovom ćerkicom, koja tada nije imala ni godinu dana. U trenutku napada sa njim je bio sin Petar.

Prema rezultatima istrage, napadač mu je prišao s leđa i ispalio više hitaca. Kada je video da je advokat još davao znake života, prema ranijim saznanjima, vratio se i ispalio još nekoliko metaka, nakon čega je pobegao.

Iako je potraga za izvršiocima počela iste večeri, ubistvo jednog od najpoznatijih srpskih advokata ni osam godina kasnije nije rasvetljeno, a nalogodavci i izvršioci ovog zločina i dalje nisu izvedeni pred lice pravde.

Autor: A.A.