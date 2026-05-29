Porodica i prijatelji se oprostili od Aleksandra Nešovića: Čitulja koju je dala supruga posebno privlači pažnju (FOTO)

Danas će na Novom Bežanijskom groblju biti sahranjen ubijeni Aleksandar Nešović Baja, a porodica i prijatelji su se od njega oprostili čituljama.

U štampanim izdanjima dnevnih novina objavljeno je dvadesetak čitulja, a najveću pažnju privukla je ona od supruge Jelene:

- Nedostajaće mi tvoj glas, smeh, tvoj zagrljaj i mir koji sam imala pored tebe. Bio si moja snaga, moja sigurnosti i najnežnije srce koje sam poznavala. Hvala ti što si me voleo tako iskreno i snažno. Zauvek ću te čuvati u srcu - navela je Jelena u čitulji za voljenog supruga.

Aleksandru Nešoviću su uputili poslednji pozdrav Ljuba s porodicom, Vuk, Zlatan, Simke i Dina.

Od ubijenog Neštovića su se oprostili i drugovi iz kraja, ali i školski drugovi:

- Školski, počivaj u miru.

Dejan Vasić sa porodicom je dao posebnu čitulju: "Voleo sam te kao rođenog brata i tako ću te pamtiti dok sam živ".

Od Nešovića su se oprostile i porodice Nikolić, Milovanović, Marković...

- Teško je pronaći reči koje mogu opisati tugu zbog tvog odlaska. Pamtićemo tvoju dobrotu, iskren osmeh, veliko srce i svaku uspomenu koju si nam ostavio. Nedostajaćeš nam zauvek. Počivaj u miru i neka te anđeli čuvaju - naveli su Markovići.

Podsećamo, 26. maja potvrđeno je da telo pronađeno u buretu nedaleko od Inđije pripada Aleksandru Nešoviću Baji, a istog dana je objavljen i datum kada će se održati njegova sahrana.

Aleksandar Nešović biće sahranjen danas na Novom Bežanijskom groblju u 14:15 časova.

Aleksandar Nešović je ubijen 12. maja nakon 23 časa, u "Restoranu 27" na Senjaku.

Tokom istrage uhapšeno je 11 lica osumnjičenih za ubistvo i pomaganje u ubistvu i prikrivanju dokaza.

U četvrtak 21. maja, policija je u prisustvu tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i policije u Inđiji, pronašla telo u buretu za koje se sumnjalo da je Aleksandar Nešović, što su jučerašnji DNK rezultati i potvrdili.

Autor: A.A.