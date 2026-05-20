RUČNI SAT OTKRIVA VREME SMRTI ALEKSANDRA NEŠOVIĆA! Novi detalji zločina na Senjaku: Nešović i Boske bili bliski PRIJATELJI sve do JEDNOG DOGAĐAJA

Ubijeni Aleksandar Nešović zvani Baja nosio je sat-narukvicu koja služi za očitavanje pritiska i ostalih vitalnih funkcija.

Kako "Blic" saznaje, naprava je bila povezana sa kompjuterom na kome je poslednje očitavanje otkucaja srca Nešovića zabeleženo u 02.47 časa 13. maja. Za telom Nešovića i dalje je u toku intenzivna potraga.

Dvojica glavnih aktera još uvek zvanično nerasvetljenog obračuna na Senjaku, Saša Vuković zvani Boske, Veselin Milić, smenjeni načelnik beogradske policije i likvidirani Aleksandar Nešović zvani Baja, imaju dugačku i isprepletenu istoriju odnosa.

Ubijeni Aleksandar Nešović je dete iz doma, naknadno usvojen, koji je preživeo burne devedesete kao član grupe poznate kao "Kekina grupa".

Danas bi bila greška navoditi ga kao člana te grupe. Nešović je navodno bio manje-više solo igrač sa poznanstvima u podzemlju, ali je svoj posao većim delom uveo u regularne tokove vezane za zemljište i građevinu. Imao je svoju ekipu i kako navode izvori "sa ulice" bio je gospodar na Novom Beogradu, gde se o svemu pitao.

Upravo je Novi Beograd pre oko dve decenije bio centar delovanja "Kekine grupe". Uticaj Nešovića, međutim, prevazilazio je granice beogradske opštine i smatran je jednim od beogradskih likova sa kojim se nikako ne treba šaliti. U skladu sa tim, Baja je imao restoran u kome je sedeo i sto koji je samo on koristio.

Boske i Nešović bili prijatelji

Saša Vuković zvani Boske i Nešović bili su jako bliski i godinama unazad dobri prijatelji. Kako saznajemo, njih dvojica su prošlo leto proveli gotovo celo zajedno u Crnoj Gori gde u Porto Montenegru Boske ima nekretninu.

Do zahlađenja odnosa dvojice prijatelja i poslednjih godina poslovnih partnera, usledio je nakon pokušaja ubistva Nešovića u jednom kafiću, takođe na Senjaku. Za stolom su bili obojica, a pucač koji nije uspeo da ispali nijedan hitac je građanin Švedske koji je u lokal ušao obučen kao dostavljač.

Sa njim uhapšena je i žena iz Južnoafričke republike koja je vozila skuter. Detalji ovog pokušaja likvidacije, odnosno ko je naručilac nisu do danas zvanično poznati.

Do sukoba i razlaza među prijateljima dolazi u nedeljama nakon pokušaja likvidacije. Kako za "Blic" kažu izvori bliski istrazi, Baja je smatrao da Boske "šuruje sa njegovim krvnicima" i to je i optužba za koju se sumnja da je Nešović rekao Vukoviću kobne noći.

Vreme smrti Nešovića

Otkucaji koji su se prenosili na kompjuter sa uređaja na ruci Nešovića prestali su u 02.47 časova.

osnovi sumnje da je Nešović upucan 12. maja između 23 časa i ponoći u restoranu na Senjaku.

Kako se navodi, Nešovića su na podmukao način kao saizvršioci lišili života Saša Vuković i Mario S.

U međuvremenu su se u javnosti pojavile nove informacije i istraga treba da utvrdi da li je Nešović nekoliko sati ipak bio živ, da li su preko tri sata od ulaska u restoran sedeli ili je bio ranjen, a ostali akteri pokušavali da mu pomognu. Još uvek nema preciznih informacija šta se i kada događalo.

Ubijeni Nešović I Vuković Boske imali su zajedničke poslove i firme. Ipak, prema dosadašnjim saznanjima novac i biznis nisu bili okidač.

Autor: Iva Besarabić