NEŠOVIĆ BIO ŽIV SATIMA POSLE PUCNJAVE Novi ŠOKANTNI DETALJI iz istrage: Osumnjičeni za ubistvo ga prvo ODVEZLI DO VETERINARA 'OD POVERENJA'?!

Aleksandar Nešović Baja živeo je još najmanje tri sata pošto je teško ranjen 12. maja u restoranu "27" na Senjaku, između 23 časa i ponoći. Da mu je pružena pomoć odmah, odnosno da je transportovan do prve zdravstvene ustanove, postojale su velike šanse da preživi upucavanje, pišu "Novosti". Ovako, dokazi upućuju na to da je preminuo oko 2.30, 13. maja.

Do ovih podataka, kako nezvanično pišu "Novosti", došlo se dosadašnjom analizom dokaza prikupljenih tokom istrage ubistva na Senjaku.

Da li bi Aleksandar Nešović Baja ostao živ, iako je, prema radnoj verziji događaja, pogođen sa dva metka u predelu stomaka, teško je sada reći. Jedno je sigurno, osumnjičeni koji su, prema saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, učestvovali u ovom krvavom događaju, nisu pozvali Hitnu pomoć, niti su pokušali da ranjenika prebace do najbliže zdravstvene ustanove.

Nešovića odvezli kod veterinara?!

Navodno su teško ranjenog Nešovića odvezli do izvesnog veterinara, u kog su imali poverenje, ali da im je on sugerisao da čoveka odmah voze u bolnicu, jer su u pitanju minuti, a ne sati.

Oni nisu smeli da ga voze do bilo kakve zdravstvene ustanove, privatne ordinacije ili lekara, jer su se bojali da će da ih prijave. U toj paničnoj vožnji, po svemu sudeći, Nešović je preminuo.

Navodno, u isto vreme dok je auto sa teškim ranjenikom tumarao po Beogradu i okolini u potrazi za nekim lekarom koji bi im pomogao, u restoranu su uklanjani krvavi tragovi, kao i predmeti koji su bili u vlasništvu Nešovića – ključevi od auta, mobilni telefon…

Ispred restorana je ostao njegov blindirani "BMW" sa kojim je došao, kako će se ispostaviti, na kobni sastanak.

Više javno tužilaštvo u svojim saopštenjima, pored ostalog, navodi da je Nešovića na ovaj susret pozvao, u to vreme, načelnik beogradske policije Veselin Milić i da mu je sugerisao da dođe bez obezbeđenja.

Navodno, povod je bio pokušaj da izmiri njega i Sašu Vukovića Bosketa, koji se sada tereti da je posle svađe pucao u njega i teško ga ranio.

Za Nešovićevim telom, ali i drugim dokazima i tragaju pripadnici MUP-a, ali i Vojske Srbije. Češljao se teren oko Jarkovačkog jezera, kod Inđije, ali i samo jezero.

Rešenjem o sprovođenju istrage Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Saši Vukoviću, bivšem pripadniku MUP Srbije i njegovom najbližem čoveku iz obezbeđenja Mariju S. na teret se stavlja teško ubistvo na podmukao način, u saizvršilaštvu.

Posle pucnjave, oni su se, kako se sada nagađa, sa ranjenim Nešovićem uputili u nepoznatom pravcu, navode.

U ovom delu tužilačkog akta pominje se i Danka V, supruga uhapšenog Saše, koja mu je, kako se navodi, donela pištolj kojim je zločin počinjen.

Uhapšeni Milić i članovi njegovog obezbeđenja, inače policijski službenici Boban M, Savo S. i Petko P, sumnjiče se za neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć učiniocu posle krivičnog dela.

Vlasnik restorana Nenad P. se tereti za neprijavljivanje dela i učinioca, a konobar Vuk Š, pored ovoga, sumnjiči se i za pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, kao i Dejan S.

Ovaj poslednji, prema tvrdnjama VJT, vozio je osumnjičene Sašu V. i Marija S. po Sremu i Mačvi kako bi uklonili tragove.

Autor: A.A.