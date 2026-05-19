EVO ŠTA SU INSPEKTORI NAŠLI U BOSKETOVOM TELEFONU Podaci sa baznih stanica otkrivaju KUDA SU VOZILI TELO UBIJENOG NEŠKOVIĆA

Aleksandar Nešović zvani Baja ubijen je 12.maja u restoranu na Senjaku kada je u njega, kako se sumnja, više hitaca ispalio Saša Vuković Boske sa pištoljem koji mu je, kako se sumnja, prethodno donela supruga Danka.

Nešović je navodno ubijen na licu mesta, a zbog ovog zločina uhapšeno je deset osoba među kojima su tri policijska službenika, tada aktuelni, a sada smenjeni načelnik beogradske policije Veselin Milić... Od trenutka kada je supruga ubijenog Nešovića prijavila nestanak, u toku je potraga za njegovim telom, a policija već dva dana pretražuje sremska sela - Ljukovo, Jarkovce i Putince.

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je nakon ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu na Senjaku osumnjičeni Dejan S. pomogao napadačima u bekstvu tako što ih je prvo vozio ka Šapcu, zatim do jezera Dobrodol i na kraju do Stare Pazove.

Prve informacije ukazuju da je tužilaštvo, do rute bekstva, došlo analizom baznih stanica.

U subotu, 16.maja, četiri dana nakon ubistva, jake policijske snage primećene su u Putincima. Kako je utvrđeno, tamo je pronađen automobil marke "hjundai" koji je korišćen za transport tela ubijenog Nešovića.

Automobil je prevezen za Beograd uz policijsku pratnju.

Policija je, tokom pretresa vozila, pronašla predmete za koje se veruje da su korišćeni u prikrivanju zločina poput flaša sa sonom kiselinom, hirurških rukavica.

Unutar vozila primećeni su i tragovi krvi.

Potraga u Ljukovu i Jarkovcima

Ubrzo se potraga proširila i na okolna sela - Ljukovo i Jarkovce.

U Ljukovu je pronađeno vozilo marke "folksvagen" koji je policija zaplenila.

Potraga forenzike u selu Ljukovo kod Inđije

Vozilo je zatečeno na parkingu i inspektori, ali i forenzičari, vršili su pregled vozila.

Jake policijske snage su u Jarkovcima primećene već dva dana za redom. Juče se u potragu uključila i vojska. Dok vojnici i policajci pretražuju okolinu Jarkovačkog jezera, nepristupačan teren, ronioci pretražuju jezero.

Rekonstrukcija ubistva u restoranu na Senjaku

Podsetimo, Aleksandar Nešović zvani Baja, koji je dovođen u vezu "Kekinom grupom", ubijen je 12.maja u restoranu na Senjaku u Beogradu.

Više javno tužilaštvo u Beogradu zvanično je saopštilo da se Naredbom o sprovođenju istrage, osumnjičenima:

Saša V. (48) i Mario S. (46) terete se da su kao saizvršioci izvršili krivično delo Teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delima Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i Izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu.

Danka V. (42), žena osumnjičenog, tereti se za krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Veselin M. (46), Boban M. (41), Savo S. (33) i Petko P. (46) terete se za krivična dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela.

Nenad L. (50) i Vuk Š. (21) terete se za krivično delo

Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, pri čemu se Vuku Š. na teret stavlja i krivično delo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Dejan S. (50) se tereti za krivično delo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Rekonstrukcija ubistva Aleksandra Nešovića

Sve je počelo u noći 12. maja, oko 23 časa, kada se, kako se sumnja, Nešović dovezao svojim crnim blindiranim BMW X7 ispred ugostiteljskog objekta "27".

Prema saopštenju tužilaštva, njega je na ovaj sastanak pozvao bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić i predložio mu da se nađu kako bi raspravili međusobne nesuglasice i sugerišući mu da dođe bez obezbeđenja.

Kada je stigao ispred restorana, saopšteno je iz tužilaštva, Nešović je primetio vozila koja koriste osumnjičeni, te je prvobitno, kako se navodi, odlučio da ipak ne uđe u restoran i o tome je obavestio svog prijatelja.

Autor: A.A.