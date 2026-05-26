BRUTALNA LIKVIDACIJA: Poznato kada će biti sahranjen Aleksandar Nešović Baja – DNK analiza potvrdila identitet pronađenog tela!

Aleksandar Nešović Baja biće sahranjen u petak, 29. maja, u 14 časova i 15 minuta na Bežanijskom groblju, potvrdila je porodica nakon što je zvanično okončana identifikacija tela.

Ova informacija dolazi nakon što je Institut za sudsku medicinu „Milovan Milovanović” danas dostavio Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zvaničan zapisnik o izvršenoj identifikaciji posmrtnih ostataka, koji su pronađeni 21. maja ove godine.

DNK analiza rešila misteriju nestanka

Porodica je konačno dobila potvrdu o tragičnoj sudbini Nešovića, nakon što su stigli neoborivi nalazi sa sudske medicine.

Zvanična potvrda: DNK analizom je nedvosmisleno utvrđeno da pronađeni posmrtni ostaci pripadaju Nešoviću.

Hronologija nestanka: Podsetimo, nestanak Aleksandra Nešovića Baje policiji je prijavila njegova supruga 13. maja, nakon čega se danima tragalo za njim.

Pronađeno telo: Potraga je dobila tragičan epilog 21. maja, kada su istražni organi pronašli telo, koje je odmah poslato na detaljnu obdukciju i DNK proveru kako bi se utvrdio tačan identitet.

Istraga povodom ove brutalne likvidacije je u toku, a Više javno tužilaštvo u Beogradu radi na rasvetljavanju svih okolnosti ovog zločina.

Autor: D.S.