UVIĐAJ TRAJAO CELU NOĆ, NASTAVLJA SE I SADA: Evo šta se dešava ispred restorana u kom je ubijen Aleksandar Nešović

Celu noć je trajao i danas je nastavljen uviđaj u objektu u kom se sumnja da je 12. maja ubijen Aleksandar Nešović Baja, kao i ispred samog restorana.

Pripadnici UKP, forenzicari, inspektori iz Odeljenja za tehniku u prisustvu nadleznog tuzioca iz VJT u Beogradu nastavili su sinoć sa uviđajem i pretresom u restoranu "27" na Senjaku u cilju otkrivanja novih materijalnih dokaza i rasvetljavanja svih okolnosti teškog ubistva Aleksandra Nešovića Baje.

Restoran je otpečaćen i službena lica su ušla u objekat, a celu noć trajao je i detaljan pregled oko restorana.

Podsetimo, policija je prekjuče, u prisustvu tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i pripadnika policije iz Inđije, pronašla telo ubijenog Nešovića na nepristupačnom terenu između sela Jarkovac i Maradik.

Prema dosadašnjim informacijama, na telu su pronađeni tragovi gareži, zbog čega se sumnja da su počinioci pokušali da ga spale kako bi uništili dokaze, ali u tome nisu uspeli do kraja.

Autor: Iva Besarabić