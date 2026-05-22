JAKE POLICIJSKE SNAGE ISPRED RESTORANA NA SENJAKU! Blokiran prostor na mestu gde je ubijen Aleksandar Nešović Baja! (FOTO+VIDEO)

Jake snage policije blokirale su prostor oko restorana 27 na Senjaku, gde je 12. maja ubijen Aleksandar Nešović Baja.

Pripadnici UKP-a, forenzičari i inspektori iz Odeljenja za tehniku, u prisustvu nadležnog tužioca iz VJT-a u Beogradu, nastaviće da obavljaju uviđaj i pretres u restoranu 27 na Senjaku, u cilju otkrivanja novih materijalnih dokaza i rasvetljavanja svih okolnosti teškog ubistva Aleksandra Nešovića Baje, saznaje PRESS.RS.

Očekuje se da restoran uskoro bude otpečaćen i da službena lica uđu u objekat.

Autor: D.Bošković