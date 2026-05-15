PRONAĐENI TRAGOVI KRVI I ČAURE! Kekinom saradniku se u utorak gubi SVAKI TRAG, njegov automobil OSTAO PARKIRAN ispred restorana na Senjaku

Crni BMW X 7 kojim se prema nezvaničnim informacijama Aleksandar N., zvani Baja, u utorak dovezao do restorana 27 na Senjaku i dalje stoji parkiran na samom ulazu u objekat, iako nekadašnjem saradniku Dejana Stojanovića Keke nema traga od te večeri! Prema nezvaničnim informacijama, blindirani automobil ostao je na mestu na kom ga je Aleksandar N. parkirao pre nego što je ušao u restoran.

Podsetimo, nevenčana supruga Aleksandra N. u sredu 13. maja u večernjim časovima prijavila je policiji njegov nestanak. Navela je da su se poslednji put čuli oko 23 sata i da joj je rekao da sedi u pomenutom restoranu u društvu prijatelja. Posle toga, više joj se nije javljao, a telefon je isključen.

Iste večeri kada je prijavila nestanak supruga, pripadnici Uprave kriminalističke policije u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu pokrenuli su istragu, u kojoj je do sada uhapšeno ukupno devet osoba.

- Javni tužilac VJT u Beogradu je po prijavi nestanka u 21.30 časova započeo sa vršenjem uviđaja na navedenoj lokaciji, uz prisustvo policijskih službenika UKP i forenzičara iz NCKF. Tom prilikom su pronađene dve čaure HP 9 mm, kao i više tragova krvi u lokalu, za koje se sumnja da pripadaju oštećenom, koji je nestao. Uviđaj je nastavljen i tokom četvrtka, kada je u kontejneru prekoputa lokala pronađen mobilni telefon "ajfon", nepoznatog vlasnika - navedeno je u saopštenju tužilaštva.

Prikupljanje dokaza u restoranu nastavljeno je i kasno sinoć, pošto su forenzičari NKFC zajedno sa tužiocem pokušavali, uz pomoć specijalne tečnosti - luminola, da otkriju da li u objektu ima tragova krvi koje je neko eventualno pokušao da uništi.

- Istraga je i dalje u toku, prikupljaju se svi dokazi koji bi mogli da pomognu u rešavanju ovog slučaja - navodi sagovornik Kurira.

U međuvremenu, policija je po nalogu tužilaštva uhapsila dvojicu muškaraca sa kojima se kobne večeri navodno našao Nešović, supruga jednog od njih, zatin vlasnik restorana, kao i konobar, ali i bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić kao i trojica policajaca, koji su bili pripadnici njegovog obezbeđenja.

Inače, paralelno sa istragom i privođenjima zbog događanja u restoranu na Senjaku, Više javno tužilaštvo u Beogradu u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i Službom za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS, nastavlja da utvrđuje i sve okolnosti ovog događaja, ali i da sprovodi opsežnu potragu za nestalin.

