ZAPALILI TELO, ZABETONIRALI GA, ALI SU NAPRAVILI OGROMU GREŠKU: Evo šta je odalo ubice Aleksandra Nešovića, jedan TRAG JE BIO KLJUČAN

Policija je juče, zajedno sa tužiocima VJT u Beogradu, nedaleko od Inđije pronašla telo u buretu, za koje se sumnja da je Aleksandar Nešović Baja.

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da se istraga vodi protiv 10 lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa krivičnim delom teško ubistvo izvršeno na štetu A. N. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je donelo ukupno 70 naredbi za različita veštačenja.

Sumnja se da je Aleksandar Nešović žrtva pucnjave u restoranu na Senjaku 12. maja.

Vučić o pronalasku tela Aleksandra Nešovića

O ovom slučaju je juče govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je istakao da se sa 99,9 odsto verovatnoće može reći da je u pitanju telo Aleksandra Nešovića, koji je ubijen u restoranu na Senjaku.

- Telo je sklupčano, pre toga paljeno, valjda da bi bilo, ja vam prenosim šta čujem od policajaca, nisam ekspert, da bi bilo manje krvi. A onda su, mada je krvi ostalo, i DNK se utvrđuje, ali gotovo sa sigurnošću po drugim detaljima, 99,9 odsto možemo da potvrdimo da je reč o gospodinu Nešoviću - rekao je Vučić.

Kazao je da su počinioci telo betonirali, a da su u jednoj garaži pripremili beton.

- I to je neki sporosušeći, ili nemojte me držati za reč kakav beton. Zašto? Zato što psi kada idu u potragu, oni ne mogu da osete miris i ne mogu da nanjuše kada imate beton stavljen. Dakle, zlikovci par ekselans - rekao je Vučić.

Istakao je da su počinioci monstrumi i da niko ne sme na takav način da strada.

Na pitanje da se pucnjava dogodila u prisustvu ili saučesništvu doskorašnjeg šefa beogradske policije Veselina Milića i njegove pratnje, Vučić je naveo da ne može da potvrdi ni da je u prisustvu ni da je u saučesništvu.

- Mogu da potvrdim da je tužilac tražio pritvor za šefa beogradske policije zbog prikrivanja krivičnog dela. Ovo danas što smo videli je zastrašujuće. Pre svega, hoću da pohvalim pripadnike svih policijskih jedinica koje su učestvovale u potrazi, u teškim uslovima, SAJ-a i UKP-a i Žandarmerije. Posebno da se zahvalim pripadnicima Žandarmerije koji su pronašli telo, jer želim ljudima da objasnim o čemu se ovde radi. Dakle, ovo su radili, naravno, monstrumi. To nisu ljudi, ovo su monstrumi - rekao je Vučić.

- Napravili su tu akciju gde su pozvali najmanje još jedno lice i to lice je pokušalo da državne organe navuče na pogrešan trag. Stalno je tobož sarađivao i uvek govorio: "Sava, Sava, Sava", ne bismo li izgubili sve snage u Šapcu tražeći telo u Savi. Brzo smo shvatili da obmanjuju, da lažu i posvetili smo se terenu kod Jarkovačkog jezera, između sela Jarkovac i Maradik, inđijska opština. I ljudi koji su specijalci za šumu, za orijentiring, za sve, videli su više izgorelog drveta i materijala na jednom mestu, posumnjali u to, pronašli bure i sa gotovom sigurnošću, pre nego što su i iskopali bure, zaključili da je reč o tome - naveo je Vučić.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu telo je poslato radi obavljanja obdukcije na Institut za sudsku medicinu u Beogradu, kao i radi DNK veštačenja.

Forenzičar o narednim koracima

Forenzičar Časlav Ristić izjavio je za RTS da je u ovakvim slučajevima najvažnije pravilno obavljen uviđaj i prikupljanje tragova koji će kasnije biti ključni u sudskom postupku.

Prema njegovim rečima, identifikacija počinje već na licu mesta, na osnovu garderobe, osobenih znakova i drugih tragova koji mogu ukazati na identitet osobe.

- Od kada je DNK analiza u upotrebi, sa stopostotnom sigurnošću može se utvrditi da li se radi o osobi za kojom se tragalo - rekao je Ristić.

Kako ističe, postupak uviđaja od presudnog značaja jer se upravo na licu mesta prikupljaju dokazi koji kasnije mogu biti ključni u sudskom postupku.

Telo "nemi svedok“ zločina

Ristić je objasnio da se tokom uviđaja fotografišu lice mesta, bure i svi pronađeni tragovi, a da se nakon toga telo šalje na Institut za sudsku medicinu.

Kako je naveo, tokom obdukcije utvrđuje se uzrok smrti, ali i prikupljaju drugi materijalni dokazi.

- Telo je nemi svedok događaja. Na telu i u telu nalaze se brojni dokazi koji kasnije mogu biti veoma važni u sudskom postupku - istakao je Ristić.

Dodao je da se u slučaju pronalaska projektila oni izdvajaju i šalju na balistička veštačenja, kako bi se utvrdilo iz kog oružja je pucano.

Kiselina i protok vremena ne uništavaju sve dokaze

Govoreći o mogućnosti da su telo ili tragovi uništeni kiselinom, Ristić je rekao da i u takvim slučajevima ostaju materijalni dokazi pogodni za analizu.

Podsetio je na slučaj pronalaska tela Ivana Stambolića na Fruškoj gori, kada je telo bilo u jami skoro tri godine.

- Dovoljno je da ostane i mali deo kosti da bi se kasnije uradila DNK analiza i sa sigurnošću utvrdio identitet - kaže Ristić.

Biološki tragovi ključni za istragu

Forenzičar je ukazao da je za istragu od izuzetnog značaja pronalaženje bioloških tragova i tragova papilarnih linija na buretu i drugim predmetima.

Kako je objasnio, upoređivanjem tragova sa različitih lokacija istražitelji mogu da povežu izvršioce i rekonstruišu događaj.

- Kada se povežu tragovi sa lica mesta, bureta i drugih dokaza, formira se mozaik čitavog događaja - rekao je Ristić.

Ristić je ocenio da su ovakve istrage veoma složene i da zahtevaju brojna veštačenja.

Šta se juče desilo kod Inđije?

Nešović je nestao 12. maja u Beogradu, a sumnja se da je ubijen u restoranu na Senjaku.

Na telu Nešovića ima tragova gareži. Sumnja se da su palili telo, ali im najvetovatnije nije uspelo da ga unište u potpunosti, pošto je izgoreo deo tela.

U istrazi ubistva Nešovića pojavio se novi detalj koji bi mogao biti od značaja za dalji tok postupka. Njegova supruga, koja je prijavila njegov nestanak, izjavila je da je Nešović na sebi kobnog dana nosio donji veš jednog poznatog brenda.

Prema istim saznanjima, na telu koje je danas pronađeno u buretu, pronađene su bokserice istog tog brenda, što je uneto u službenu dokumentaciju i predmet je daljih provera i veštačenja.

Autor: S.M.