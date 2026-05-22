JEZIVI DETALJI ZLOČINA NA SENJAKU: Ubice pokušale da spale telo Aleksandra Nešovića u buretu, ali ih je odao jedan ključan trag!

U istrazi brutalnog ubistva Aleksandra Nešovića Baje, čije je telo pronađeno otkopano u buretu na teritoriji opštine Inđija, isplivali su novi, šokantni detalji koji ukazuju na to da su počinioci po svaku cenu pokušali da unište materijalne dokaze. Kako Kurir saznaje, na telu nesrećnog muškarca pronađeni su jasni tragovi gareži.

Sumnja se da su ubice pokušale da zapale telo u kiselini ili samom buretu, ali im plan nije u potpunosti uspeo jer je izgoreo samo deo tela. Ipak, pored monstruoznog pokušaja prikrivanja zločina, ubice su napravile veliku grešku koja je policiju i forenzičare odmah navela na identitet žrtve.

Supruga prepoznala donji veš: Brendirane bokserice ključni dokaz

Iako se zvanično čeka potvrda sa Instituta za sudsku medicinu u Beogradu i zvanični rezultati DNK veštačenja, jedan bizaran, ali krunski detalj praktično je potvrdio da se radi o Nešoviću.

Njegova supruga, koja je prva prijavila nestanak, inspektorima je do detalja opisala šta je njen muž imao na sebi kobnog dana. Između ostalog, navela je da je nosio donji veš jednog poznatog svetskog brenda. Tokom uviđaja i otvaranja zakopanog bureta, forenzičari su na telu pronašli upravo bokserice tog brenda, što je odmah uneto u službenu dokumentaciju kao ključni trag.

Sveopšti udar na mafiju: Izdato čak 70 naredbi za veštačenje

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je sveobuhvatnu i agresivnu istragu protiv čak 10 lica koja se sumnjiče za teško ubistvo i pomaganje u ovom zločinu, koji se dogodio 12. maja u kamin sali poznatog restorana "27" na Senjaku. Do sada je doneto čak 70 naredbi za različita veštačenja kako bi se sklopio kompletan mozaik zločina.

Arsenali dokaza u rukama forenzičara

Po nalogu tužilaštva, policija je od osumnjičenih i njihovih jataka oduzela:

- 24 mobilna telefona i 1 fitnes narukvicu

- 10 automobila (od kojih se u većini traže tragovi krvi i barutnih čestica)

- 3 računara i 3 hard diska sa video-snimcima i elektronskim zapisima

Takođe, izdate su naredbe za uzimanje podnokatnog sadržaja od četiri osumnjičena lica, kao i detaljno fizičko-hemijsko veštačenje svih tragova koji su pronađeni u kamin sali restorana gde je likvidacija izvršena. Država je, kako je ranije najavljeno, rešila da ovaj slučaj istera do samog kraja, a hapšenje korumpiranih policajaca koji su pomagali u skrivanju dokaza pokazuje da zaštićenih u ovoj istrazi nema.

Autor: D.S.