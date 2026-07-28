MAJA IZ BORA JE SEDMA UBIJENA ŽENA U SRBIJI 2026. GODINE: Crna statistika ne prestaje da zabrinjava!

Sedam žena ubijeno je u Srbiji od početka godine, a poslednji slučaj kod Bora ponovo je potresao javnost. Maja P. ubijena je u porodičnoj kući, a prema prvim informacijama, dve ubodne rane bile su kobne.

U porodičnim, partnerskim, ali i drugačijim tipom odnosa od početka godine u Srbiji je ubijeno sedam žena. Poslednji u nizu stravičnih zločina dogodio se kod Bora, gde je, kako se sumnja, Vladimir S. ubio nevenčanu suprugu Maju P.

Novi slučaj jezivog zločina ponovo je otvorio pitanje nasilja nad ženama koji prethode tragedijama.

Crna brojka ubijenih žena u Srbiji ponovo je porasla. Maja P. iz okoline Bora postala je sedma žena koja je od početka ove godine izgubila život u partnerskom nasilju.

Podsetimo, Maja P. ubijena je u porodičnoj kući svog partnera, a prema prvim informacijama, zadobila je više povreda, od kojih su dve ubodne rane bile smrtonosne. Stravičan zločin potresao je meštane, a prema informacijama, nakon ubistva žene, njen nevenčani suprug Vladimir S. pronađen je obešen u dvorištu kuće.

Ovaj slučaj samo je jedan u nizu tragedija koje su poslednjih meseci potresle Srbiju.

Prema dostupnim podacima, tokom prethodnih godina broj ubijenih žena u Srbiji ostao je alarmantno visok. Tokom 2020. godine ubijeno je 27 žena, godinu dana kasnije 24, tokom 2022. godine zabeleženo je 28 slučajeva femicida, 2023. godine 27, 2024. godine 19, dok je 2025. godine život izgubilo 18 žena.

Brojke

x 27 žena ubijeno u 2020. godini

x 20 žena ubijeno u 2021. godini

x 24 žene ubijene u 2022. godini

x 28 žena ubijeno u 2023. godini

x 19 žena ubijeno u 2024. godini

x 18 žena ubijeno u 2025. godini

x 7 žena ubijeno od početka 2026. godine

Neki od jezivih slučajeva

Među slučajevima koji su potresli javnost ove godine izdvajaju se brojni brutalni zločini.

U aprilu je selo Geglja kod Lebana potreslo ubistvo Javorke S. (76), za koje je osumnjičen njen suprug Milosav S. (76). Meštani su tada pričali da nisu mogli da poveruju šta se dogodilo.

- Ne znamo šta da kažemo. Pod stare dane da se ovako nešto desi. Oni su bili bolesni, ali nikada nismo čuli da su se svađali ili tukli. Delovali su kao ljudi koji se čuvaju i poštuju - pričale su komšije.

Prema navodima policije, sumnja se da je muškarac u porodičnoj kući više puta udario suprugu, koja je od zadobijenih povreda preminula.

Početkom aprila, javnost je potreslo i ubistvo Mirele M. (51) u Obrenovcu, kada je tinejdžer (17) napao nju i njenog partnera Milana P. (77). Žena je, uprkos naporima lekara, preminula od zadobijenih povreda.

Poznanici para tada su pričali da ništa nije ukazivalo na tragediju.

- Delovali su kao da imaju život iz snova. Putovali su, izlazili i uživali. Niko nije mogao da pretpostavi da će se dogoditi ovako nešto - govorili su njihovi poznanici.

U martu je u Senti pronađena mrtva J. K. (78), a prema prvim informacijama, sumnjalo se da je ubijena tokom razbojništva. Starica je pronađena u kući sa povredama nanetim oštrim predmetom.

Početkom februara ubijena je i Aleksandra Š. (44), majka dvoje dece, na koju je, prema navodima istrage, pucano dok je prilazila svom automobilu. Komšije su tada pričale da je bila posvećena majka i omiljena u kraju.

Na nju je pucao osumnjičeni Duško G. koji je, kako je saopšteno, čekao u svom vozilu sa saučesnikom da bi pucao u Aleksandru kada je sela u automobil. kamere postoje na novoj zgradi gde je ubijena, ali i na nekoliko okolnih kuća. Dan posle ubistva, neki tvrde da je Duško G. bio pre toga bio u zatvoru i da je u pitanju nerasčišćen dug od ranije.

Stručnjaci upozoravaju

Psiholozi upozoravaju da žene u najvećem broju slučajevastradaju od osoba koje su im najbliže, emotivnih partnera ili članova porodice. Ljubomora, kontrolisanje, izolovanje od porodice i prijatelja, kao i proganjanje, mogu biti prvi znaci upozorenja.

- Jako je bitno reći da nasilnici mogu da se prepoznaju na početku veze. To je preterana ljubomora ili kada nasilnici žele da vas odvoje od porodice. Oni to rade kako bi žrtvu odvojili od prvog kruga podrške - rekla je ranije za Kurir psiholog Dragica Danilović.

Psiholog Snežana Repac takođe je jednom prilikom za Kurir istakla da žene često ostaju u nasilnim odnosima iz brojnih razloga, straha, ekonomske zavisnosti, nade da će se situacija promeniti ili zbog pritiska okoline.

- Nasilni muževi i partneri sve češće prelaze granicu ljudskosti, demonstriraju svoju moć, a osoba koja je spremna da ženu unakazi, uništi psihički i fizički i da je potčini do krajnjih granica jeste ličnost koja je potpuno iznutra prazna. Dominacija jačeg pola u ovakvim ekstremnim slučajevima odlika je narcisoidne osobe - rekla je ranije za Kurir psiholog Snežana Repac i dodala da nasilne osobe možemo uporediti sa energetskim vampirima.

Od uvođenja doživotne kazne zatvora u Srbiji 2019. godine, ona je za ubistvo žene dosuđena u svega nekoliko slučajeva, dok se u velikom broju presuda izriču kazne od 10 ili 15 godina zatvora.

Autor: A.A.