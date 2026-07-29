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Otkriveni detalji zločina kod Loznice: Žena osumnjičena da je Radenka usmrtila nožem nakon svađe

Izvor: Blic.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Radenko Đurić (60) ubijen je, a zbog sumnje da ga je lišila života uhapšena je njegova supruga. Prema nezvaničnim saznanjima, sumnja se da je zločinu prethodila svađa supružnika.

Na mesnom groblju u selu Korenita, kod Loznice, sahranjen je Radenko Đurić (60), otac troje dece.

Radenko zadobio je teške povrede nožem 18. jula u porodičnoj kući.

Prema informacijama koje posedujemo, on je navodno napao svoju suprugu, koja je posegnula nožem i pogodila ga u grudi.

- Muškarac je tada zadobio teške telesne povrede zbog kojih je preminuo 2 dana kasnije u bolnici - kaže izvor.

Navodno, njegova supruga je poznata policiji od ranije, a Novosti pišu i da je neko vreme bila u pritvoru zbog sličnog incidenta.

Autor: S.M.

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