NAKON SVAĐE GA TUKAO DO SMRTI?! Otkriveni novi detalji krvave tuče u Smederevu: Policija u kafani pronašla telo muškarca, naložena odbukcija

P.I. (41) preminuo je od teških povreda koje je zadobio u tuči u ugostiteljskom objektu u Smederevu, sumnja se da mu je povrede zadao S.M. (48) iz Smedereva i to nakon što su svi gosti napustili objekat. Tuči je prethodila svađa.

Kako je saopštio MUP, policija je P.I. zatekla u objektu "bez znakova života".

S. M. je, nakon bekstva i skrivanja, jutros uhapšen u Grockoj i, po nalogu nadležnog tužilaštva u Smederevu, određeno mu je zadržavanje do 48 časova.

Policijski službenici, u saradnji sa Višim i Osnovnim javnim tužilaštvom u Smederevu, nastavljaju dalji rad u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti, kao i kvalifikacije krivičnih dela.

Kako smo pisali, dve muške osobe su uhapšene zbog sumnje da su učestvovali u tuči.

Više javno tužilaštvu u Smederevu dalo je nalog da se obavi obdukcija preminulog muškarca kako bi se utvrdilo od čega je preminuo i da li je preminuo od posledica povreda koje je zadobio u tuči.

