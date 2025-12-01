Otac i sin uleteli u raspravu, pa mučki isprebijali čoveka u kafani: Tukli ga dok mu rebra nisu slomili

Otac i sin uhapšeni su u Crnoj Gori nakon što su, kako se sumnja, nakon kraće svađe, mučki isprebijali čoveka u jednom ugostiteljskom objektu kod Kotora.

Otac i sin terete se za nanošenje teških telesnih povreda i nasilničkog ponašanja prema jednom licu.

Kako su naveli iz policije, sumnja se da su otac i sin - B.V. (52) i L.V. (21), dok su se nalazili na terasi jednog ugostiteljskog objekta u mestu Radanovići, nakon kraće verbalne prepirke, fizički napali jedno oštećeno lice iz Kotora zadajući mu više udaraca u predelu glave i tela.

"Na taj način su mu naneli teške telesne povrede u vidu frakture dva rebra, što je konstatovano u izveštaju lekara specijaliste", ističu iz policije.

Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru koji se izjasnio da se u radnjama B.V. i L.V. stiču elementi krivičnog dela teška telesna povreda u sticaju sa krivičnim delom nasilničko ponašanje, te su oni po njegovom nalogu lišeni slobode.

"Uz krivičnu prijavu privedeni su postupajućem osnovnom državnom tužiocu na dalju nadležnost u zakonskom roku", ističu u policiji.

Autor: S.M.