UŽAS U INĐIJI: Pronađeno TELO muškarca u uništenom automobilu pored puta (FOTO)

Na takozvanoj devijaciji u Inđiji pronađen je havarisan automobil u travi pored puta, ispod nadvožnjaka, a u vozilu je zatečeno telo za sada nepoznatog muškarca, objavljeno je na Instagram stranici 192_rs.

Na lice mesta odmah su izašli pripadnici policije, vatrogasci i ekipa Hitne pomoći, koja je mogla samo da konstatuje smrt. Vozilo je pronađeno pored puta, a nadležni trenutno utvrđuju sve okolnosti ovog slučaja.

Za sada nije poznato da li je muškarcu pozlilo tokom vožnje, nakon čega je sleteo sa kolovoza, ili je smrt nastupila kao posledica saobraćajne nesreće.

Više informacija biće poznato nakon istrage.

Autor: Iva Besarabić