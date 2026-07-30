Srbija učestvovala u akciji protiv krijumčarenja novca: Zaplenjene stotine hiljada evra

Gotovina u nekoliko valuta i srebrni nakit zaplenjeni su tokom pilot-operacije u jugoistočnoj Evropi, sprovedene pod okriljem Fronteksa i Svetske carinske organizacije (SCO), uz učešće policijskih i carinskih službi Srbije.

Akcija je održana od 20. do 24. jula i bila je usmerena na otkrivanje i sprečavanje krijumčarenja neprijavljenog novca i drugih vrednih predmeta.

Tokom operacije zaplenjeno je:

- 221.770 evra

- 20.000 američkih dolara

- 100.000 turskih lira

- 2,02 kg srebrnog nakita

U akciji su učestvovale Bugarska, Grčka, Severna Makedonija, Crna Gora i Srbija. Službenici stalnog korpusa Fronteksa pružali su podršku nacionalnim organima, učestvujući u pregledima putničkog prtljaga i vozila.

Cilj operacije bio je da se otkrije novac za koji ne postoji dokaz o poreklu i spreči njegovo ubacivanje u legalne finansijske tokove.

Neprijavljena gotovina često je povezana sa kriminalnim aktivnostima, uključujući trgovinu drogom, ilegalnim cigaretama, trgovinu ljudima i krijumčarenje migranata.

Prema zvaničnim podacima Fronteksa, jugoistočna Evropa beleži neke od najviših stopa otkrivanja neprijavljenog novca.

Nedavno su pripadnici srpske granične policije, carine i Fronteksa na graničnom prelazu Gradina, između Srbije i Bugarske, zaplenili više od 374.000 evra. Novac je bio sakriven u jakni sa posebno izrađenim pregradama.

Autor: Iva Besarabić