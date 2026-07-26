Požari u Francuskoj se proširuju: Stotine hiljada ljudi evakuisano, vojska preuzela kontrolu

Lokalne vlasti u departmanu Žirond, region Nova Akvitanija na jugozapadu Francuske, saopštile su da se tokom noći požar "brzo širio".

U saopštenju kancelarije prefekta regiona Nova Akvitanija objavljenom jutros oko 2 časa navodi se da su na širenje požara uticala dva faktora koja su u sadejstvu pojačavala dejstvo vatre: suva vegetacija i vetar čiji su udari dostizali brzinu i do 40 kilometara na sat, prenosi portal BFM.

"U 20 časova uočeno je formiranje pirokumulonimbus oblaka. Pored toga, pojava novih žarišta ispred glavnog fronta požara predstavljala je značajan faktor u širenju vatrene stihije”, objasnila je prefekt Sofi Brokas.

Prema izveštajima francuskih medija od izbijanja požara evakuisano je ukupno 220.000 ljudi.

Francuska ministarkla odbrane Katrin Votren izjavila je u subotu da su sva tri roda francuskih oružanih snaga uključena u pomoć civilnim službama u borbi protiv požara.

Ona je navela da je za potrebe pomoći mobilisano oko 1.500 vojnika, pri čemu će kopnena vojska, ratno vazduhoplovstvo i mornarica imati različite zadatke.

"Kopnena vojska će se posebno baviti pomoći stanovništvu, angažovanjem autobusa i vozača za potrebe evakuacije i premeštanja ljudi", rekla je Votren, prenosi BFM TV.

Prema njenim rečima, ratno vazduhoplovstvo je angažovalo helikoptere, dron tipa "reaper", kao i vojni avion za strateški transport i dopremanje opreme.

Francuska mornarica već je učestvovala u evakuaciji oko 1.300 ljudi između rta Feret i Arkašona, dodala je ministarka.

Autor: Marija Radić