EVAKUISANO 12.000 GRAĐANA: Ogroman POŽAR u Francuskoj, gore šume, VATRA se brzo širi

Šumski požar koji je juče zahvatio područje u blizini Arkašonskog basena u francuskom departmanu Žironda proširio se na oko 2.000 hektara, i skoro 12.000 ljudi je evakuisano iz predostrožnosti, saopštila je prefektura.
Vlasti su jutros naložile evakuaciju još oko 7.000 ljudi, a mera se odnosi na šest kampova i jedno stambeno naselje severno od Kap Ferea, popularne turističke destinacije tokom letnje sezone, preneo je Figaro.
Prefektura je sinoć saopštila da je najmanje 4.600 ljudi već bilo evakuisano iz domova i smeštajnih objekata u ugroženom području.
Autor: Iva Besarabić