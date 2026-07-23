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EVAKUISANO 12.000 GRAĐANA: Ogroman POŽAR u Francuskoj, gore šume, VATRA se brzo širi

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/France Fire Brigade SDIS13 ||

Šumski požar koji je juče zahvatio područje u blizini Arkašonskog basena u francuskom departmanu Žironda proširio se na oko 2.000 hektara, i skoro 12.000 ljudi je evakuisano iz predostrožnosti, saopštila je prefektura.

Vlasti su jutros naložile evakuaciju još oko 7.000 ljudi, a mera se odnosi na šest kampova i jedno stambeno naselje severno od Kap Ferea, popularne turističke destinacije tokom letnje sezone, preneo je Figaro.

Prefektura je sinoć saopštila da je najmanje 4.600 ljudi već bilo evakuisano iz domova i smeštajnih objekata u ugroženom području.

Autor: Iva Besarabić

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