EVROPA U PLAMENU, EVAKUISANO 10.000 LJUDI: Buktinja stigla na 300 metara od kuća - Požari prave haos u Francuskoj i Španiji (FOTO+VIDEO)

Šumski požari primorali su francuske vlasti na evakuaciju hiljada ljudi na jugu zemlje, dok se Evropa suočava sa posledicama ranog letnjeg toplotnog talasa.

Više od 10.000 ljudi dobilo je nalog da napusti više od desetak manjih gradova i sela u podnožju francuskih Pirineja, blizu granice sa Španijom. Požar, koji je izbio kod mesta Trevijak u blizini Perpinjana, zahvatio je najmanje 4.600 hektara, saopštio je lokalni prefekt Pjer Renjo de la Mot.

🚨 BREAKING #FRANCE #FRANCIA #Incendie #Incendio

Heartbreaking 💔 Forests, homes are burning..



🔴 FRANCE: MASSIVE WILDFIRE IN PYRÉNÉES-ORIENTALES REMAINS OUT OF CONTROL



A gigantic blaze has already scorched more than 4,600 hectares, forcing the evacuation of around 10,000… pic.twitter.com/2UvI4mRUxO — LW World News (@LW_WorldNews) 06. јул 2026.

Uslovi se opet pogoršavaju. Borba se nastavlja - upozorio je ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez.

Nadležni su upozorili da bi jak vetar mogao dodatno da rasplamsa vatru.

Približio se kućama na svega 300 metara. Bili smo šokirani brzinom širenja, bilo je zapanjujuće - na granici panike - rekao je za agenciju AFP Patris iz mesta Trevijak.

Zbog situacije na terenu, od gledalaca "Tur de Fransa" zatraženo je da ne dolaze na završnicu treće etape biciklističke trke, kako bi se omogućio pristup vozilima hitnih službi.

🇨🇵 | La situation est hors de contrôle dans les Pyrénées-Orientales, près de #Perpignan. Plusieurs #incendies sont en cours. Plus de 800 #pompiers sont mobilisés sur le terrain, avec le soutien de plusieurs pays #européens 🔥 pic.twitter.com/LZRO2GbEys — Instant Actu (@Inst_Actu) 06. јул 2026.

Požar ovakvih razmera zahteva posebne mere tokom 'Tura'. Pozivamo javnost da ne dolazi uz samu stazu niti na mesto cilja - izjavio je direktor trke Kristijan Prudom.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen najavila je da će EU poslati četiri aviona kao pomoć u gašenju požara.

🇫🇷 A major forest fire in southern France has consumed over 4,600 hectares and has been burning for several days.



Agence France-Presse reported this, citing the prefect of the Pyrénées-Orientales department. pic.twitter.com/ou0vZmCYpb — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) 06. јул 2026.

Požari su pogodili i susednu Španiju, gde je u prirodnom rezervatu Le Gavares uništeno više od 2.200 hektara, dok je u provinciji Kasteljon 500 ljudi evakuisano zbog požara u nacionalnom parku Sijera de Espadan.

Un incendio forestal de gran magnitud mantiene en alerta al sur de Francia, donde más de 700 bomberos trabajan para contener las llamas cerca de la ciudad de Perpiñán.



El fuego ha obligado a evacuar a unas 10,000 personas, ha consumido más de 4,600 hectáreas y también afectó el… pic.twitter.com/LKp6Cj8Ux4 — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) 06. јул 2026.

Meteorolozi upozoravaju da temperature na jugozapadu Francuske ove nedelje ponovo mogu dostići 40 stepeni Celzijusa, dok su u delovima Portugala i Španije tu granicu već prešle. Prema podacima klimatske službe Kopernikus, Evropa je kontinent koji se zagreva duplo brže od globalnog proseka, što za posledicu ima sve intenzivnije toplotne talase i šumske požare.

Autor: D.S.