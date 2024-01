LAVA SE ŠIRI OSTRVOM! Vulkan eruptirao 100 metara u vazduh, sela prekrio pepeo, a meštani spašavaju ŽIVU GLAVU (VIDEO)

Indonezijska vulkan Merapi na ostrvu Java eruptirao je u nedelju, šireći užarene oblake gasa i lave niz padine dok, su drugi aktivni vulkani buktali širom zemlje, primoravajući evakuaciju hiljada ljudi.

Na gusto naseljenom ostrvu Java, Merapi je oslobodio oblake vrelog pepela i mešavine stena i lave koji su putovali do 2 kilometra niz njegove padine, rekao je Agus Budi Santoso, šef indonezijskog Tehnološkog istraživanja geoloških katastrofa i Razvojni centar.

Stub vrelih oblaka eksplodirao je 100 metara u vazduh dok je pepeo prekrio nekoliko sela bez žrtava, dodao je on.

#MountMerapi in #Indonesia #erupted today, fortunately with no reported casualties.



The prevailing eastward wind has led to #volcanic ash rain affecting the eastern slope area.#Merapi#MerapiVolcano#IndonesiaVolcano#VolcanoEruption#Volcano#Erupsi#Gunung#Ireland pic.twitter.com/17i050Zui0