ERUPTIRAO VULKAN U JAPANU - Objavljen treći stepen upozorenja, a evo šta je ZABRANJENO (FOTO+VIDEO)

Na udaljenom japanskom ostrvu Suvanosedžima na jugozapadu Japana registrovana je erupcija vulkana, saopštile su danas lokalne vlasti.

Japanska medijska kuća "NHK" javila je, pozivajući se na policiju prefekture Kagošima, da nisu prijavljena oštećenja nakon erupcuje.

Objavljen treći stepen upozorenja

Vlada je objavila treći stepen upozorenja na petostepenoj skali na erupciju za Suvanosedžimu, čime je zabranjen ulazak u oblasti oko vulkana.

